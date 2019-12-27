Авиакатастрофа в Казахстане: все подробности

Фото: крушение самолета в Казахстане (twitter.com/yujanka1925)

Авиакатастрофа в Казахстане произошла 27 декабря

Авиакатастрофа в Казахстане произошла сегодня, 27 декабря, около семи утра по местному времени. Все подробности крушения пассажирского лайнера в Алма-Ате - в материале РБК-Украина.

Названа предварительная причина авиакатастрофы в Казахстане

По словам заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра, авиакатастрофа могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотов.

Брифинг в аэропорту Алматы по крушению самолета “Бек Эйр”. Выступает заместитель премьер-министра Роман Скляр Опубліковано Tengrinews.kz Четвер, 26 грудня 2019 р.

В результате авиакатастрофы в Казахстане пострадали украинцы

По данным МВД Казахстана, на борту лайнера, потерпевшего крушение в Алма-Ате было 5 членов экипажа и 93 пассажира. В частности, среди пассажиров были два украинца, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные - граждане Казахстана.

По факту авиакатастрофы в Казахстане открыто дело

Министерство внутренних дел Казахстана открыло дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта из-за авиакатастрофы в Казахстане.

Фото: крушение самолета в Казахстане (twitter/zakon.kz)

Как известно, в результате крушения пассажирского лайнера погибли 15 человек.

В авиакатастрофе в Казахстане погибли 15 человек

В результате авиакатастрофы в Казахстане погибли 15 человек. Также известно о минимум 35 пострадавших. В частности, в Центр детской неотложной медицинской помощи доставлены 8 детей в сознании с политравмами.

В Казахстане после взлета упал пассажирский самолет

Самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты. Самолет следовал в Нур-Султан, на борту находилось 100 человек: 95 пассажиров и 5 членов экипажа. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное заграждение и столкнулся с двухэтажным зданием.