"Газпром" выплатил Украине почти 3 млрд долларов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"Газпром" погасил проигранную в Стокгольмском арбитраже сумму

Российская компания "Газпром" выплатила Украине почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя "Газпрома".

Как сообщил представитель российской компании, выплата состоялась в сроки, предусмотренные протоколом между "Газпромом" и "Нафтогазом" от 20 декабря.

Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил, что по результатам газовых переговоров российская сторона согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов. Он также уточнил, что российский "Газпром" будет выплачивать долг деньгами, а не газом, как обсуждалось ранее.

Также Украина и Россия договорились о продолжении транзита газа через Украину и об урегулировании взаимных претензий. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александ Новак.

"Для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор по бронированию мощностей для транспортировки. Что касается урегулирования юридических разногласий, то "Газпром" согласился выплатить "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража, а украинское правительство должно подписать мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов", - сказал он.

Отметим, Украина и РФ могут подписать контракт по транзиту газа уже на этих выходных. При этом, по словам помощника президента Украины Андрея Ермака, перед подписанием стороны должны были согласовать ряд документов, в том числе и об отказе от исков друг к другу.

В свою очередь, в РФ считают выплату Украине 3 млрд долларов "каплей в море" по сравнению с потенциальными рисками для России.

По словам вице-премьера России Дмитрия Козака, потенциальные денежные претензии могли бы быть намного выше.

"Предсказать, насколько кто выиграл не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что 2,9 млрд долларов, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда - это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть к России. Эти суммы были бы намного выше", - сказал он.

Также РБК-Украина писало, что новый газовый контракт между Украиной и Россией о транзите российского газа Европу гарантировано принесет Украине 15 млрд долларов.

Стоит отметить, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что контракт на транзит газа через территорию Украины могут подписать до 27 декабря 2019 года. По его словам, 26 декабря "Нафтогаз" и "Газпром" встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров.

Напомним, в декабре 2017 и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит газа. Арбитры постановили, что "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. Впоследствии эта сумма выросла за счет процентов. Российская компания попыталась оспорить решение, однако 27 ноября суд округа Свеа окончательно отклонил апелляцию.