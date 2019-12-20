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Украина и РФ подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий

Новости » Политика     20.12.2019 - 20:37
Украина и РФ подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Россия может продолжить транзит газа по украинской территории

На двусторонних газовых переговорах в Минске Украина и Россия подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что, по словам представителя "Газпрома", в Минске удалось подписать документ, в котором говорится о продлении транзита.

"Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований", - сказал он.

Напомним, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал, что на переговорах о транзите российского газа обсуждается подписание гибридного соглашения.

"Я сказал, что транзитный контракт - его подписание крайне маловероятно (до конца года, - ред.) из-за сроков. Там идет речь о некотором гибридном варианте, который мы давно предложили… чтобы ни в коем случае не прерывать транзит газа в Европу", - отметил он.

Он также добавил, что подписание нового контракта по транзиту газа займет минимум месяц. По его словам, есть техническое ограничение, согласно которому подписание такого договора возможно не раньше, чем через месяц.

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