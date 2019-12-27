Межбанк закрылся ростом курса доллара в последний рабочий день 2019

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал еще на 1%

Курс доллара на межбанке в продаже 27 декабря 2019 года вырос на 26 копеек до 23,79 гривен за доллар, курс в покупке до 23,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 43 копейки до 26,54 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 23,7400 - 23,7900 грн/доллар, евро 26,4914 - 26,5472 грн/евро, российский рубль 0,3821 - 0,3830 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,7400 23,7900 EUR/UAH 26,4914 26,5472 RUB/UAH 0,3821 0,3830

Напомним, 26 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,4500 - 23,5300 грн/доллар, евро 26,0083 - 26,0947 грн/евро, российский рубль 0,3767 - 0,3784 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 27 декабря курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 74 копейки до 24,02 гривен за доллар, курс евро вырос на 78 копеек до 25,65 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 22,46 (22,99 - 26 декабря), продажи - 24,02 (23,28 - 26 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,84 (25,36 - 26 декабря), продажи - 26,65 (25,83 - 26 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,43 - 26 декабря), продажи 3,84 (3,76 - 26 декабря) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 декабря 2019 года - 3 января установил официальный курс на уровне 23,68 гривен за доллар, что на 39 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 декабря установлен на таком уровне: 23,6862 гривен за 1 доллар (+0,3933 гривен).