Кабмин изменил процедуру монетизации льгот на коммунальные услуги

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На денежную форму можно перейти в любой момент, а не до начала сезона

Кабинет министров Украины внес изменения в процедуру перехода на денежную форму выплаты льгот на жилищно-коммунальные услуги. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале.

Как отметил Гончарук, который присутствует на закрытом заседании правительства, с 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги.

"Раньше разрешалось подать заявление только до 15 октября, что было неудобным для потребителей", - сказал он.

Согласно проекту постановления, который есть в распоряжении РБК-Украина, "в случае подачи заявления после 15 октября (15 мая) в течение отопительного (неотопительного) сезона льгота предоставляется в денежной наличной форме путем перечисления денежных средств на счет льготника в уполномоченном банке с месяца, следующего за месяцем подачи заявления".

Напомним, с 1 октября 2019 года в Украине введена новая система монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь льготники могут получить денежные средства в наличной или безналичной форме. Начиная с ноября, украинцы получают квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа без учета льгот.

По данным Минсоцполитики, средний размер льгот на оплату житлово-коммунальных услуг в ноябре 2019 года в Украине составлял чуть меньше 800 гривен. Средний размер субсидий в ноябре составлял 1200 грн. Таким образом, в подавляющем количестве случаев получать субсидии более выгодно, чем льготы.