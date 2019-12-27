ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский назначил новую главу ГБР вместо Трубы

Новости » Политика     27.12.2019 - 11:15
Зеленский назначил новую главу ГБР вместо Трубы
Фото: Ирина Венедиктова (УНИАН)

Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову

Президент Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову (нардеп от "Слуги народа") временной главой Госбюро расследований. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на указ президента.

В указе говорится "назначить Венедиктову Ирину Валентиновну временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований".

Зеленский назначил новую главу ГБР вместо Трубы

Вместе с тем, президент уволил Романа Трубу с должности главы ГБР. В указе говорится, "уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований".

Зеленский назначил новую главу ГБР вместо Трубы

Добавим, Ирина Венедиктова - профессор юридических наук, заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин института им. В. Н. Каразина в Харькове. Венедиктова стала экспертом по вопросам проведения судебной реформы в команде президента Владимира Зеленского.

Отметим, что Труба пробыл на посту главы ГБР два года.

Напомним, 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследования.

До этого Труба заявил, что готов покинуть свой пост через три года. Он заявлял, что не будет подавать в отставку из-за скандала с опубликованными записями якобы его разговоров в одном из Telegram-каналов.

РБК-Украина писало, что в мессенджере Telegram появился канал, в котором выложили записи разговоров в кабинете Трубы. На этих записях он якобы по указанию генпрокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана распоряжается приостановить обыски в Днепровской горсовете, "Приватбанке" и НБУ.

Зеленский досрочно снял выговор с замов Богдана Хроники побед и потерь: чем жила Украина в 2019 году
Новости Украины Владимир ЗеленскийРоман ТрубаГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь