Зеленский назначил новую главу ГБР вместо Трубы

Фото: Ирина Венедиктова (УНИАН)

Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову

Президент Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову (нардеп от "Слуги народа") временной главой Госбюро расследований. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на указ президента.

В указе говорится "назначить Венедиктову Ирину Валентиновну временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований".

Вместе с тем, президент уволил Романа Трубу с должности главы ГБР. В указе говорится, "уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований".

Добавим, Ирина Венедиктова - профессор юридических наук, заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин института им. В. Н. Каразина в Харькове. Венедиктова стала экспертом по вопросам проведения судебной реформы в команде президента Владимира Зеленского.

Отметим, что Труба пробыл на посту главы ГБР два года.

Напомним, 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследования.

До этого Труба заявил, что готов покинуть свой пост через три года. Он заявлял, что не будет подавать в отставку из-за скандала с опубликованными записями якобы его разговоров в одном из Telegram-каналов.

РБК-Украина писало, что в мессенджере Telegram появился канал, в котором выложили записи разговоров в кабинете Трубы. На этих записях он якобы по указанию генпрокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана распоряжается приостановить обыски в Днепровской горсовете, "Приватбанке" и НБУ.