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Богдан тайно встречался с Коломойским, - "Схемы"

Новости » Политика     27.12.2019 - 13:11
Богдан тайно встречался с Коломойским, - "Схемы"
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Богдан встречался с Коломойским и его бизнес-партнерами

Глава Офиса президента Андрей Богдан и олигарх Игорь Коломойский тайно встречались. Об этом говорится в расследовании журналиста программы "Схемы: коррупция в деталях".

В расследовании говорится, что Богдан и Коломойский вместе с соратниками и бизнес-партнерами виделись в ресторане пятизвездочного отеля в самом центре Киева.

Сначала Богдана замечают в ресторане, где он проводил встречу с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым. Она продолжалась час.

Затем журналист замечает машину Богдана у пятизвездочного отеля Premier Palace, туда же приехали Коломойский и его бизнес-партнер и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич.

Сам Коломойский отрицает встречу с Богданом. И говорит, что приехал в гостиницу, когда тот уже уехал.

Напомним, 10 сентября Владимир Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским. На встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, председатель Офиса президента Андрей Богдан и первый помощник президента Сергей Шефир. Встреча проходила в Офисе президента.

Зеленский и Коломойский неоднократно проводили встречи. Во время одной из них Коломойский обсуждал с Зеленским вопросы, связанные с возможным дефолтом Украины.

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Новости Украины Игорь КоломойскийАндрей Богдан
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