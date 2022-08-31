Встреча Зеленского с гендиректором МАГАТЭ и удар россиян по Харькову: новости за 30 августа

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси перед его возможным визитом на ЗАЭС. Тем временем российские оккупанты обстреляли центр Харькова при помощи артиллерии.

Подробнее о том, что произошло во вторник, 30 августа, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Оккупанты обстреляли центр Харькова: зафиксировано девять прилетов, есть погибшие

Российские военные утром 30 августа обстреляли центральную часть Харькова. Всего зафиксировано девять прилетов.

В результате атаки погибло четыре человека. Два человека погибло в общественном месте отдыха, еще двое погибших - по ул. Культуры возле многоэтажного жилого дома. Также 11 человек ранено.

Зеленский встретился с главой МАГАТЭ Гросси

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси во вторник, 30 августа.

Лидер Украины отметил важность срочной демилитаризации станции, вывода всех российских военных, создания демилитаризованной зоны и перехода станции под контроль Украины.

ВСУ освободили четыре села в Херсонской области? В Минобороны отреагировали на данные CNN

Украинские военные не подтвердили и не опровергли данные об освобождении от оккупантов четырех сел в Херсонской области.

Еще вчера, 29 августа, соответствующую информацию опубликовало издание CNN.

Зеленский провел непротокольный разговор с Макроном: о чем говорили

В ночь на вторник, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел непротокольный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Эту информацию РБК-Украина подтвердил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

Германия предложила ЕС остановить упрощенный визовый режим с Россией

Германия предлагает странам Евросоюза приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Украина уже разрабатывает план эвакуации для жителей Крыма, - Подоляк

Украина уже готовит эвакуационные маршруты из временно оккупированного Крыма для жителей, которые захотят покинуть полуостров на период активной деоккупации, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

США поставили Украине оружие для контрнаступления на юге, - CNN

Недавние поставки американского оружия для Украины были предназначены для контрнаступления на юге.

Как заявил представитель администрации президента США Джо Байдена, украинским военным помогали подготовиться к контрнаступлению в течение последних нескольких месяцев, выполняя конкретные запросы на поставку оружия.

Дожди на юге и жара до +34: прогноз погоды на последний день лета

В среду, 31 августа, в Украине будет без осадков. Лишь в южных областях местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы.