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РФ обстреливает коридоры проезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Новина українською →
Запорожье, Вторник 30 августа 2022 14:34
РФ обстреливает коридоры проезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреливают коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна доехать на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Все предсказуемо. Россия умышленно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться в ЗАЭС. Все, чтобы предложить проход через Крым/ОРДЛО", - пишет он.

Подоляк констатирует, что позиция Украины остается неизменной.

"Доступ только через подконтрольную территорию Украины. Демилитаризация АЭС. Немедленный отвод российских войск. На станции - только ua-персонал", - добавил он.

Как сообщалось, миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Киев накануне запланированного визита на оккупированную Россией Запорожскую АЭС.

Напомним, миссия МАГАТЭ едет в оккупированный Энергодар на фоне обострения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Команда международных инспекторов приступит к работе на атомной станции уже на этой неделе.

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