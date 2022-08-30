Россия перебрасывает колонны техники из Крыма в Херсонскую область
РФ перебрасывает колонны техники из Крыма в захваченную Херсонскую область ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту, чтобы помешать этому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя.
"Россияне формируют большие колонны техники в Крыму и отправляют в сторону временно оккупированной Херсонской области", - сообщил он.
По словам Хланя, важно, чтобы эта техника не была переброшена к линии фронта.
"И вот мы наблюдаем - снова четкие прилеты по Антоновскому мосту, - рассказал он. - А колонны пусть только появятся в поле зрения HIMARS и будет оккупантам еще одна Бриловка".
Отметим, о переброске колонн российской техники из Крыма в оккупированную херсонскую область сообщил и глава Меджлиса Рефат Чубаров. По его данным на вчерашний вечер, около 400 армейских машин выехали из российских воинских частей вокруг Симферополя и колонной отправились по Джанкойской трассе в сторону Херсона.
"Продолжается формирование новой колонны в Симферополе из тяжелых автомашин, танков, БТРоов, прибывающих со стороны Феодосии", - написал он в Facebook, уточнив, что первая колонна на Херсон отправилась еще вчера.
Как сообщалось, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что вероятность переброски 3-го армейского корпуса РФ, который состоит из 15 тысяч военных, на Херсонское направление небольшая.
Напомним, в ночь с 29 на 30 июля ВСУ ударили по российскому железнодорожному эшелону, прибывшему на станцию Бриловка. Он насчитывал более 40 вагонов с живой силой, техникой и боеприпасами.
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