Оккупанты обстреляли центр Харькова: зафиксировано восемь прилетов, есть погибшие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

Оккупанты ударили по городу из артиллерии. По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, на данный момент известно о четырех погибших, также как минимум четыре человека ранены. Информация о пострадавших уточняется.

В результате обстрела произошел пожар в одном из любимейших мест отдыха харьковчан. Прилетело и к еще одному месту отдыха - выбиты окна в окрестных домах.

Обновлено (10:40)

Игорь Терехов также сообщил, что зафиксирован прилет рядом с пятиэтажным жилым домом, также есть попадание в одно из дошкольных учебных заведений в центре города. По его данным, есть информация о трех погибших и четырех раненых.

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Терехов также добавил, что в результате удара количество погибших увеличилось до пяти человек, ранения получили по меньшей мере семеро.