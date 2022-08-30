ВСУ освободили четыре села в Херсонской области? В Минобороны отреагировали на данные CNN

Украинские военные не подтверждают и не опровергают данные об освобождении от оккупантов 4 сел в Херсонской области.

"В отличие от компании CNN, я очень переживаю за судьбу тех людей, которые проживают в этих населенных пунктах, и тех подразделений, которые ведут за них бои, поэтому мы пока ничего не подтверждаем. Мы работаем, как только будет возможность, мы обязательно сообщим", - сказала она.

Комментируя ситуацию на Херсонском направлении в целом, Гуменюк рассказала, что сейчас продолжаются позиционные бои с целью улучшения положения ВСУ, "для того, чтобы не допустить привлечения вражеских резервов".