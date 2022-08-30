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ВСУ освободили четыре села в Херсонской области? В Минобороны отреагировали на данные CNN

Новина українською →
Херсон, Вторник 30 августа 2022 11:37
ВСУ освободили четыре села в Херсонской области? В Минобороны отреагировали на данные CNN Фото: в Минобороны прокомментировали данные CNN об освобождении 4 сел в Херсонской области (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные не подтверждают и не опровергают данные об освобождении от оккупантов 4 сел в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководителя объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"В отличие от компании CNN, я очень переживаю за судьбу тех людей, которые проживают в этих населенных пунктах, и тех подразделений, которые ведут за них бои, поэтому мы пока ничего не подтверждаем. Мы работаем, как только будет возможность, мы обязательно сообщим", - сказала она.

Комментируя ситуацию на Херсонском направлении в целом, Гуменюк рассказала, что сейчас продолжаются позиционные бои с целью улучшения положения ВСУ, "для того, чтобы не допустить привлечения вражеских резервов".

Напомним, вчера издание CNN сообщило о том, что ВСУ отбили из-под российской оккупации 4 села - два села возле Херсона и два - возле Высокополья.

Добавим, что по последним данным на начало августа ВСУ освободили 53 населенных пункта в Херсонской области.

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