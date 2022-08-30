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Дожди на юге и жара до +34: прогноз погоды на последний день лета

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Киев, Вторник 30 августа 2022 13:52
Дожди на юге и жара до +34: прогноз погоды на последний день лета Фото: на юге ожидаются дожди и жара до +34 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 31 августа, в Украине будет без осадков. Лишь в южных областях местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

Ветер северо-западный, скорость которого будет достигать 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +12 +17 градусов, а на юге страны +18 +23. При этом днем температура воздуха будет колебаться от +22 до +27 градусов, а в восточной и южной части от +29 до +34.

По данным синоптиков, в Киевской области будет облачно с прояснениями и без осадков.

Температура воздуха по области ночью составит +12 +17 градусов, а днем +22 +27.

В Киеве же температура воздуха ночью будет в пределах +15 +17 градусов, а днем прогреется до +23 +25.

Дожди на юге и жара до +34: прогноз погоды на последний день лета

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