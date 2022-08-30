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США поставили Украине оружие для контрнаступления на юге, - CNN

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 30 августа 2022 19:36
США поставили Украине оружие для контрнаступления на юге, - CNN Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Недавние поставки американского оружия для Украины были предназначены для контрнаступления на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как заявил представитель администрации президента США Джо Байдена, украинским военным помогали подготовиться к контрнаступлению в течение последних нескольких месяцев, выполняя конкретные запросы на поставку оружия.

По его словам, Украина просила оружие, специально предназначенное для наступательных действий. В итоге Вашингтон выполнил многие запросы, в том числе передал дополнительные боеприпасы, артиллерию и Javelin, которые поставлялись в течение последних двух месяцев.

Напомним, ранее The Washington Post писала, что Пентагон поставляет украинской стороне новое оружие и оборудование, которые подготовят Вооруженные силы Украины к ближним боям с российскими войсками.

К ним относятся десятки машин, которые помогают проходить минные поля, более легкие гаубицы, безоткатные винтовки с радиусом действия в несколько сотен метров и ракетные установки, которые бьют на расстояние менее 5 км.

Кроме того, стало известно, что Пентагон расширил поставки оружия в Украину морским транспортом.

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