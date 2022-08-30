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Оккупанты могут провести "псевдореферендум" в Харьковской области в октябре: названа дата

Новина українською →
Харьков, Вторник 30 августа 2022 12:20
Оккупанты могут провести "псевдореферендум" в Харьковской области в октябре: названа дата Иллюстративное фото: Оккупанты могут провести "псевдореферендум" в Харьковской области в октябре (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты анонсировали проведение первого "псевдореферендума" на временно оккупированной части Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kharkiv Today.

Петицию о проведении "общенационального референдума" на территории Волчанска и Великого Бурлука подписали 477 жителей. До войны совокупное количество жителей двух городов составляло 20 тысяч человек. Петицию вроде бы рассматривали в здании Дома культуры в Волчанске под председательством депутата от "Единой России".

Сообщается, что оккупационная администрация Волчанского района поддержала петицию за проведение "псевдореферендума" в Волчанском районе в 10:00 20 октября. Место проведения должны объявить не позднее чем через три недели.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе Донецкой области оккупанты активизировали подготовку к "псевдореферендуму". С помощью коллаборантов пытаются сформировать четыре избирательные комиссии.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал РБК-Украина, что проведение "референдумов" на оккупированных территориях будет зависеть от ситуации на фронте.

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