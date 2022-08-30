РФ усиливает войска на Донецком направлении и перебрасывает силы на Херсон и Запорожье, - Генштаб
Россия усиливает группировку своих войск на Донецком направлении, а также продолжает перемещение частей 3-го армейского корпуса на временно оккупированные территории Запорожской и Харьковской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
- На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет.
- На Северском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Нововасильевка, Бачевск, Стариково, Пески и Миропольское Сумской области.
- На Слобожанском направлении захватчики продолжают ведение боевых действий для удержания ранее занятых рубежей.
- На Харьковском направлении россияне обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Адамовки, Харькова, Хрестища, Байрака, Александровки, Мазановки, Вдов, Борщовой, Большой Комишевахи, Светличного, Константиновки и Русской Лозовой. Задействовали авиацию для удара возле Гусаровки.
- На Славянском направлении противник продолжал обстрелы из ствольной артиллерии и РСЗО неподалеку Пришиба, Гусаровки и Краснополья.
- Враг попытался наступать в направлении Шнурков, потерпел огневое поражение и отошел. Потери уточняются.
- На Донецком направлении россияне усиливают группировку войск на Кураховском направлении за счет перегруппировки отдельных подразделений из состава Центрального военного округа.
- Украинские военные ведут позиционные бои для улучшения тактического положения по линии соприкосновения. Основные усилия наших бойцов сосредотачиваются на огневом поражении пунктов управления, средств противовоздушной обороны, складов с боеприпасами и нарушении функционирования системы логистического обеспечения противника.
- На Краматорском направлении огневому поражению подверглись районы Богородичного, Славянска, Григоровки, Спорного, Переездного и Выемки. Удары авиации оккупантов зафиксированы возле Григоровки и Пришиба.
- На Бахмутском направлении враг обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Бахмута, Соледара, Белогоровки, Зайцево и Кодемы. Противник совершил ракетный удар по району города Константиновка.
- Наступательными действиями захватчики пытались продвинуться в направлении Зайцевого, Веселой Долины и Бахмута, успеха не достигли, отошли.
- С нескольких направлений одновременно противник пытается установить контроль над населенным пунктом Кодема, продолжаются бои.
- На Авдеевском направлении россияне совершали минометные и артиллерийские обстрелы неподалеку Марьинки, Веселого, Опытного и Новомихайловки. Наступательными и штурмовыми действиями пытались улучшить тактическое положение в направлениях Опросного, Авдеевки, Первомайского и Красногоровки, понесли значительные потери и отступили.
- На Новопавловском направлении оккупанты обстреливали территории вблизи Павловки, Пречистовки, Новоукраинки и Новополя.
- На Запорожском направлении захватчики нанесли огневого поражения по объектам в районах населенных пунктов Новопрокоповка, Роботино, Красное, Гуляйполе, Новоандреевка, Железнодорожное, Копани, Зеленое Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Каменское, Орехов, Степное и Ольгевское. Вражеская авиация действовала неподалеку Новоданиловки и Новоселки.
- На Южнобугском направлении россияни обстреливали районы населенных пунктов Александровка, Новоселовка, Любомировка, Степная Долина, Новогригорьевка, Киселевка, Широкое, Первомайское, Калиновка, Андреевка, Лозовое, Шевченково, Белоусово, Заречное, Князевка, Ольгино и Зеленодольск.
- Нанесли авиаудары возле Андреевки, Давыдова Брода, Осокоровки и Потемкиного. Ракетными ударами враг продолжает уничтожать гражданские объекты города Николаева.
Под прикрытием инфраструктуры атомной электростанции артиллерия РФ активизировала обстрелы районов населенных пунктов Никополь и Алексеевка.
Корабельное группировки оккупантов в акваториях Черного и Азовского морей продолжает выполнять задачи разведки и блокирования гражданского судоходства.
При этом сохраняется угроза ракетных ударов по объектам и элементам инфраструктуры в глубине территории Украины.
В свою очередь российские военные продолжают нести значительные потери, особенно в живой силе.
Напомним, за прошлые сутки украинские военные ликвидировали еще 450 захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 47 550 своих военных.
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