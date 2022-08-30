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Зеленский встретился с главой МАГАТЭ Гросси, - CNN

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Вторник 30 августа 2022 17:45
Зеленский встретился с главой МАГАТЭ Гросси, - CNN Фото: президент Украины Владимир Зеленский и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (коллаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси во вторник, 30 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Издание, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента, сообщает, что встреча состоялась перед запланированным визитом делегации МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, который ожидается на этой неделе.

При этом никаких подробностей встречи пока не было обнародовано.

Напомним, миссия МАГАТЭ прибыла в Киев накануне запланированного визита на Запорожскую АЭС.

В Офисе президента сообщили, что россияне обстреливают коридоры, по которым эксперты должны доехать на ЗАЭС.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что оккупанты имитируют боевые действия в Энергодаре, чтобы попытаться сорвать визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Как известно, миссия МАГАТЭ едет в Энергодар на фоне обострения ситуации вокруг АЭС. Команда международных инспекторов приступит к работе на атомной станции уже на этой неделе.

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Владимир Зеленский МАГАТЭ
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