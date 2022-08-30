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Украина уже разрабатывает план эвакуации для жителей Крыма, - Подоляк

Новина українською →
Вторник 30 августа 2022 17:07
Украина уже разрабатывает план эвакуации для жителей Крыма, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина уже готовит эвакуационные маршруты из временно оккупированного Крыма для жителей, которые захотят покинуть полуостров на период активной деоккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Понятно, что для Украины жизнь граждан - безусловный приоритет. Поэтому мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть полуостров на время активной деоккупации", - написал он.

Сейчас же Подоляк призывает всех жителей держаться как можно дальше от военных объектов в Крыму, а также проверить укрытия.

Напомним, сегодня в Севастополе в очередной раз прогремели взрывы. Так называемая "власть" сообщает о работе системы ПВО.

28 августа в Крыму у мыса Фиолент начался пожар на территории заброшенной воинской части".

Кроме того, украинские военные уничтожили почти все большие мосты в Херсонской области, "отрезав" оккупантов от Крыма.

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