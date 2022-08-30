Зеленский провел непротокольный разговор с Макроном: о чем говорили
В ночь на вторник, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел непротокольный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Эту информацию РБК-Украина подтвердил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.
В ходе беседы лидеры двух стран обсудили миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), ее хронологию, логистику и особенно вопросы безопасности.
Кроме того, сегодня во второй половине дня Зеленский может провести встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси - в зависимости от того, когда миссия отправится на Запорожскую АЭС.
Напомним, сегодня миссия МАГАТЭ прибыла в Киев.
По информации издания The New York Times, все члены команды - представители нейтральных стран. Ни США, ни Великобритания, ни другие страны, которые оказывают решительную военную поддержку Украине, не будут представлены в делегации.
Визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится четыре дня.
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