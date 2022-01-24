Военная помощь из США и заявление МИД Британии про подготовку Россией "марионеточной" власти в Украине: новости за выходные

В Украину прибыла военная помощь из США, в британском МИД заявили про подготовку Россией "марионеточной" власти в Украине, президент Армении подал в отставку. Подробнее о том, что произошло на выходных, 22-23 января, - в материале РБК-Украина.

В Украину прибыло летальное оружие из США (фото)

В Украину прибыла военная помощь из Соединенных Штатов Америки. Первая партия была досталена в ночь на 22 января. На борту самолета, приземлившегося в аэропорту "Борисполь" 90 тонн летального оружия и других боеприпасов. Вторая партия прибыла в воскресенье, 23 января, и составила более 80 тонн вооружения.

Как известно, пакет оборонной помощи Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов был принят президентом США Джо Байденом в декабре.

МИД Британии: правительство РФ пытается привести к власти в Киеве пророссийского лидера

Министерство иностранных дел Британии обвинило Россию в намерениях создать в Украине "марионеточную" власть в рамках возможного вторжения. Потенциальным лидером подконтрольной Кремлю власти, по данным Лондона, рассматривают бывшего народного депутата Евгения Мураева.

Что известно о намерениях Кремля и как отреагировали в Украине и мире - в материале РБК-Украина.

США и Германия опровергли планы по эвакуации семей дипломатов из Украины

Министерство иностранных дел Германии отреагировало на публикацию немецкой газеты Bild о планах Берлина эвакуировать родственников дипломатов из Украины. В министерстве заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Государственный департамент США также опровергает информацию об организации эвакуации родственников американских дипломатов из Украины на фоне возможного вторжения России. Однако в ведомстве заявили, что в чрезвычайной ситуации американцам не нужно ждать организованной эвакуации из Украины. Как отметил чиновник, пожелавший остаться анонимом, в настоящее время родственники американских дипломатов могут вернуться в США коммерческими рейсами, не дожидаясь организованной эвакуации.

Глава ВМС Германии сделал скандальные заявления о Крыме и НАТО, и вынужден был подать в отставку

Глава ВМС Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сделал ряд заявлений относительно ситуации вокруг Украины, а также по поводу расширения НАТО. В частности, по его словам, Украине не удастся вернуть временно оккупированный Крым. Также он заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас невозможно, а членство в Альянсе Грузии Шенбах почему-то считает неразумным, хотя "она соответствует всем критериям".

Заявления вызвали скандал, после чего военный принял решение уйти в отставку.

После "Омикрона" временно наступит затишье, - ВОЗ

Вероятно, что после" Омикрона " пандемия коронавируса пойдет временно на спад в Европе. Это произойдет благодаря общему иммунитету. По словам директора ВОЗ в Европе Ханса Клюге, после "Омикрона" возможно затишье в течение нескольких недель, или же месяцев благодаря общему иммунитету, который выработался в результате вакцинации и перенесенного заболевания.

Тем временем в Украине "Омикрон"выявлен уже в 10 областях страны. В Минздраве рассказали о симптомах нового варианта коронавируса.

Президент Армении подал в отставку

Президент Армении Армен Саркисян заявил о решении уйти в отставку. Объяснил это отсутствием необходимых инструментов для влияния на радикальные процессы политики в стране.

Также Саркисян добавил, что его решение об отставке не является эмоциональным и придерживается определенной логики.

В Черновцах заметили нетрезвых "послушников" монастыря, которые собирали "пожертвования" (видео)

В Черновцах на улице заметили двух пьяных мужчин, которые оделись в одну рясу священника и собирали пожертвования для монастыря. На ролике можно увидеть, как двое мужчин с ведром, Библией и кропилом идут по улице Соборности в Черновцах. В частности видно, что они едва держались на ногах.

На вопрос, откуда они и в какой церкви служат, мужчины ответили, что они "послушники" монастыря в Старой Жадовой. А настоятеля храма зовут "Иван Константинович" и якобы, именно он благословил их на сбор пожертвований для монастыря. К тому же мужчины не смогли ответить, почему выпили лишнего, а вместо того демонстрировали Библию и кропило для святой воды. Подробности в видео - в материале Styler.

Сборная Украины разгромила Сербию на Чемпионате Европы по футзалу

На футзальном Евро-2022 сборная Украины сыграла матч второго тура. Наши ребята уверенно обыграли сборную Сербии со счетом 6:1.

Подробнее о матче – в материале РБК-Украина.

В Украине усилятся холода: какие области заморозит до -18 градусов

Погода в Украине принесет более сильные морозы, пик которых ожидается на этой неделе.

Что будет с погодой в следующие три дня - в материале Styler.