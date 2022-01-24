Військова допомога із США и заява МЗС Британії про підготовку Росією "маріонеткової" влади в Україні: новини за вихідні

В Україну прибула військова допомога із США, в британському МЗС заявили про підготовку Росією "маріонеткової" влади в Україні, президент Вірменії подав у відставку. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 22-23 січня, - в матеріалі РБК-Україна.

В Україну прибула летальна зброя із США (фото)

В Україну прибула військова допомога зі Сполучених Штатів Америки. Перша партія була доставлена в ніч на 22 січня. На борту літака, що приземлився в аеропорту "Бориспіль" 90 тонн летальної зброї та інших боєприпасів. Друга партія прибула в неділю, 23 січня, та склала понад 80 тонн зброї.

Як відомо, пакет оборонної допомоги Збройним силам України на суму 200 мільйонів був прийнятий президентом США Джо Байденом в грудні.

МЗС Британії: уряд РФ намагається привести до влади в Києві проросійського лідера

Міністерство закордонних справ Британії звинуватило Росію у намірах створити в Україні "маріонеткову" владу в рамках можливого вторгнення. Потенційним лідером підконтрольної Кремлю влади, за даними Лондону, розглядають колишнього народного депутата Євгена Мураєва.

Що відомо про наміри Кремля та як відреагували в Україні та світі - в матеріалі РБК-Україна.

США та Німеччина заперечують плани щодо евакуації сімей дипломатів з України

Міністерство закордонних справ Німеччини відреагувало на публікацію німецької газети Bild про плани Берліну евакуювати родичів дипломатів з України. У міністерстві заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Державний департамент США також заперечує інформацію про організацію евакуації родичів американських дипломатів з України на тлі можливого вторгнення Росії. Однак у відомстві заявили, що у надзвичайній ситуації американцям не потрібно чекати організованої евакуації з України. Як зазначив чиновник, який забажав залишитися анонімом, наразі родичі американських дипломатів можуть повернутися в США комерційними рейсами, не чекаючи організованої евакуації.

Глава ВМС Німеччини зробив скандальні заяви щодо Криму та НАТО, і змушений був подати у відставку

Голова ВМС Німеччини, віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах зробив низку заяв щодо ситуації навколо України, а також щодо розширення НАТО. Зокрема, за його словами, Україні не вдасться повернути тимчасово окупований Крим. Також він заявив, що вступ України до НАТО зараз неможливий, а членство в Альянсі Грузії Шенбах чомусь вважає нерозумним, хоча "вона відповідає всім критеріям".

Заяви викликали скандал, після чого військовий вирішив рішення піти у відставку.

Після "Омікрону" тимчасово настане затишшя, - ВООЗ

Ймовірно, що після "Омікрону" пандемія коронавірусу піде тимчасово на спад у Європі. Це станеться завдяки загальному імунітету. За словами директора ВООЗ в Європі Ханса Клюге, після "Омікрону" можливе затишшя протягом декількох тижнів, або ж місяців завдяки загальному імунітету, який виробився в результаті вакцинації та перенесеного захворювання.

Тим часом в Україні "Омікрон" виявлений вже в 10 областях країни. У МОЗ розповіли про симптоми нового варіанту коронавірусу.

Президент Вірменії подав у відставку

Президент Вірменії Армен Саркісян заявив про рішення піти у відставку. Пояснив це відсутністю необхідних інструментів для впливу на радикальні процеси політики в країні.

Також Саркісян додав, що його рішення щодо відставки не є емоційним й дотримується певної логіки.

У Чернівцях помітили нетверезих "послушників" монастиря, які збирали "пожертви" (відео)

У Чернівцях на вулиці помітили двох п'яних чоловіків, які вдягнулися в одну рясу священника та збирали пожертви для монастиря. На ролику можна побачити, як двоє чоловіків з відром, Біблією і кропилом йдуть вулицею Соборності у Чернівцях. Зокрема видно, що вони ледь трималися на ногах.

На запитання, звідки вони та в якій церкві служать, чоловіки відповіли, що вони "послушники" монастиря у Старій Жадовій. А настоятеля храму звуть "Іван Костянтинович" і нібито, саме він благословив їх на збір пожертв для монастиря. До того ж чоловіки не змогли відповісти, чому випили зайвого, а замість того демонстрували Біблію та кропило для святої води. Подробиці та відео - в матеріалі Styler.

Збірна України розгромила Сербію на Чемпіонаті Європи з футзалу

На футзальному Євро-2022 збірна України зіграла матч другого туру. Наші хлопці впевнено перемогли збірну Сербії з рахунком 6:1.

Детальніше про матч – в матеріалі РБК-Україна.

В Україні посиляться холоди: які області заморозить до -18 градусів

Погода в Україні принесе сильніші морози, пік яких очікується на цьому тижні.

Що буде з погодою в наступні три дні - читайте в матеріалі Styler.