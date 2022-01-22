ru ua
Сб, 22 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Глава ВМС Германии подал в отставку. После скандального заявления о Крыме

Новина українською →
Германия, Суббота 22 января 2022 22:58
Глава ВМС Германии подал в отставку. После скандального заявления о Крыме Фото: глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах (twitter.com)
Автор: Анна Полисученко

Командующий военно-морскими силами Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах уходит в отставку. Такое решение военный принял после скандала, вызванного его словами о том, что Крым для Украины уже потерян и он якобы "никогда не вернется" в состав государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Заявление об оставке Шенбаха уже приняли министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт и генеральный инспектор вооруженных сил Эберхард Цорн.

Вместо него, по информации издания, должен быть назначен его преемник - контр-адмирал Ян Кристиан Каак, который в настоящее время исполняет обязанности заместителя командующего ВМС ФРГ. В 2016 году он возглавил силы операции "Аталанта" в качестве командующего силами - миссия служит для защиты поставок гуманитарной помощи в Сомали и борьбы с пиратством.

Напомним, Шенбах выступал в Индии на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара. В частности, он заявил, что Украине не удастся вернуть временно оккупированный Крым.

Ранее мы писали, что главу ВМС Германии вызвали на беседу в Минобороны после заявлений о Крыме и Путине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия
NEWS
Глава ВМС Германии подал в отставку. После скандального заявления о Крыме
Глава ВМС Германии подал в отставку. После скандального заявления о Крыме
DAILY
Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше