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Крым не вернется Украине, а вступление Грузии в НАТО неразумно: в Германии сделали новые заявления

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Берлин, Суббота 22 января 2022 13:15
Крым не вернется Украине, а вступление Грузии в НАТО неразумно: в Германии сделали новые заявления Фото: глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава ВМС Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сделал ряд заявлений относительно ситуации вокруг Украины. В частности, по его словам, Украине не удастся вернуть временно оккупированный Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его выступление на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара.

Он также отметил, что Украине, чтобы вступить в НАТО, необходимо соответствовать всем требованиям Альянса. Сейчас это невозможно из-за оккупации.

"Относительно того, что произошло в Украине. Крымский остров потерян и он никогда не вернется. Это факт", - сказал Шенбах.

Что касается Грузии, то ее членство в Альянсе Шенбах, почему-то считает неразумным, хотя "она соответствует всем критериям".

"Это не то же самое, что с балтийскими государствами, потому что они были суверенными странами до того, как Россия отступила от них", - сказал глава ВМС.

При этом он отметил, что цель Путина - не "маленькая полоска украинской земли", а раскол Евросоюза и восстановление уважения, "которого он, вероятно, даже заслуживает".

"Россия старая страна, Россия важная страна... нам нужна Россия. Это большая страна, но эта страна не является демократией на наш взгляд... Конечно, мы не можем согласиться с тем, что делает Россия, и в Чечне, и в других точках, ситуация в которых должна быть решена. И да, это также касается того, что произошло в Украине", - сказал глава ВМС Германии.

Напомним, Германия сомневается в необходимости отключения России от SWIFT.

Кроме того, Германия заблокировала поставки оружия из Эстонии в Украину.

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