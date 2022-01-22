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Эвакуация сотрудников посольства США из Украины: Госдеп приказал начать в понедельник

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Вашингтон, Суббота 22 января 2022 17:40
Эвакуация сотрудников посольства США из Украины: Госдеп приказал начать в понедельник Фото: Госдеп распорядился начать эвакуацию дипломатов из Украины (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственный департамент США распорядился начать эвакуацию американских дипломатов из Украины. Она начнется в понедельник, 24 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента Fox News Лукаса Томлинсона.

По его данным, Госдепартамент распорядился семьям сотрудников посольства США в Украине начать эвакуацию из страны уже в понедельник. Журналист добавил, что об этом сообщили официальные лица.

Напомним, ранее источники телеканала CNN заявили о возможности начала эвакуации сотрудников американского посольства в Украине на следующей неделе.

Отметим, по данным Bloomberg, эвакуация сотрудников посольства США в Украине не будет проводиться, как в Афганистане.

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