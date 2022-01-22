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В Украину прибыла военная помощь из США: на борту самолета 90 тонн летального оружия

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Украина, Суббота 22 января 2022 06:33
В Украину прибыла военная помощь из США: на борту самолета 90 тонн летального оружия Фото: США прислали в Украину 90 тонн летального оружия (facebook.com/usdos.ukraine)
Автор: Наталья Скороход

Первая партия оборонной помощи из США прибыла в Украину в ночь на 22 января. На борту самолета, приземлившегося в аэропорту "Борисполь" 90 тонн летального оружия и других боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.

Как известно, пакет оборонной помощи Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов был принят президентом США Джо Байденом в декабре.

Сегодня в аэропорт "Борисполь" прибыла первая партия этой помощи. Она включает 90 тонн летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины.

"Эта помощь, включающая около 200 тыс. фунтов (90 тонн, - ред.) летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта, демонстрирует жесткую приверженность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону", - говорится в сообщении посольства.

В Украину прибыла военная помощь из США: на борту самолета 90 тонн летального оружия

В посольстве также отметили, что прошлом году США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более 650 млн долларов. Начиная с 2014 года США выделили Украине для этих целей помощь в размере 2,7 млрд.

В Украину прибыла военная помощь из США: на борту самолета 90 тонн летального оружия

"Соединенные Штаты будут продолжать оказывать такую ​​помощь для поддержки Вооруженных сил Украины, поддерживая их в защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российской агрессии", - говорится в сообщении.

Напомним, что страны Балтии также согласились помочь оружием Украине. Поставки помощи начнутся в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Великобритания предоставила Украине противотанковое вооружение. Оно предназначено для оборонительных целей.

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