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Сборная Украины разгромила Сербию на Чемпионате Европы по футзалу

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Амстердам, Воскресенье 23 января 2022 17:50
Сборная Украины разгромила Сербию на Чемпионате Европы по футзалу Фото: сборная Украины по футзалу (twitter.com/UEFAFutsal)
Автор: РБК-Украина

На футзальном Евро-2022 сборная Украины сыграла матч второго тура. Наши ребята уверенно обыиграли сборную Сербии со счетом 6:1.

Подробнее о матче – в материале РБК-Украина.

Наши футзалисты активно начали матч и уже на 6-й минуте счет был 2:0. В воротах сербов отличились Михаил Зварыч и Даниил Абакшин. Украинские игроки продолжали атаковать и в конце тайма забили еще два мяча. Даниил Абакшин и Игорь Чернявский довели счет до разгромного.

Во втором тайме Михаил Зварыч и Игорь Корсун довели преимущество нашей сборной в счете до шести мячей. Сербская сборная сумела забить гол престижа, отличился Драган Томич.

Следующий матч сборная Украины проведет 28 января против сборной Португалии.

Сербия – Украина – 1:6 (0:4, 1:2)

Голы: 0:1 - 2 Зварыч, 0:2 - 6 Абакшин, 0:3 - 15 Абакшин, 0:4 - 20 Чернявский, 0:5 - 35 Зварыч, 0:6 - 39 Корсун, 1:6 - 40 Томич .

Напомним, что в первом туре сборная Украины по футзалу уступила сборной Нидерландов со счетом 2:3.

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