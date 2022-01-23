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Президент Армении подал в отставку

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Воскресенье 23 января 2022 18:30
Президент Армении подал в отставку Фото: президент Армении Армен Саркисян (president.am)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Армении Армен Саркисян заявил о решении уйти в отставку. Объяснил это отсутствием необходимых инструментов для влияния на радикальные процессы политики в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Армении.

"У президента нет необходимых инструментов для влияния на радикальные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для страны и народа время", - пишет Саркисян.

По словам президента, институт главы страны не должен быть объектом сплетен или же теорий заговоров во время, когда нужно национальное единство, поскольку дестабилизирующие факторы отвлекают граждан от важнейших вопросов.

Также Саркисян добавил, что его решение об отставке не является эмоциональным и придерживается определенной логики.

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