В США опровергли организацию эвакуации из Украины, но напомнили о коммерческих рейсах

Государственный департамент США опровергает информацию об организации эвакуации родственников американских дипломатов из Украины на фоне возможного вторжения России. Однако в ведомстве заявили, что в чрезвычайной ситуации американцам не нужно ждать организованной эвакуации из Украины.

Об этом заявил чиновник Госдепа США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство AFP .

Как отметил чиновник, пожелавший остаться анонимом, в настоящее время родственники американских дипломатов могут вернуться в США коммерческими рейсами, не дожидаясь организованной эвакуации.

"Американские граждане не должны ждать эвакуации (в случае обострения ситуации в Украине - ред.), которая будет спонсироваться правительством США. Сегодня доступны коммерческие рейсы для вылета", - заявил представитель Госдепа.