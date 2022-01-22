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В США опровергли организацию эвакуации из Украины, но напомнили о коммерческих рейсах

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Вашингтон, Суббота 22 января 2022 22:40
В США опровергли организацию эвакуации из Украины, но напомнили о коммерческих рейсах Фото: Госдеп США отрицает эвакуацию из Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный департамент США опровергает информацию об организации эвакуации родственников американских дипломатов из Украины на фоне возможного вторжения России. Однако в ведомстве заявили, что в чрезвычайной ситуации американцам не нужно ждать организованной эвакуации из Украины.

Об этом заявил чиновник Госдепа США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство AFP.

Как отметил чиновник, пожелавший остаться анонимом, в настоящее время родственники американских дипломатов могут вернуться в США коммерческими рейсами, не дожидаясь организованной эвакуации.

"Американские граждане не должны ждать эвакуации (в случае обострения ситуации в Украине - ред.), которая будет спонсироваться правительством США. Сегодня доступны коммерческие рейсы для вылета", - заявил представитель Госдепа.

Напомним, сегодня корреспондент американского телеканала FOX News рассказал, что Госдеп поручил начать в понедельник эвакуацию родственников сотрудников посольства США в Украине.

До этого телеканал CNN сообщал, что посольство США в Киеве попросило Госдеп разрешить эвакуацию родственников дипломатов из Украины.

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