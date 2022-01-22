Вслед за США: Германия готовит план эвакуации семей дипломатов из Украины
Министерство иностранных дел Германии работает над планом эвакуации членов сотрудников посольства в Украине. Их должны вывезти из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
По данным издания, МИД Германии разрабатывает план эвакуации родственников сотрудников немецкого посольства в Киеве. По предварительной информации, их должны вывезти из страны в случае обострения ситуации.
РБК-Украина обратилась за комментарием к украинскому МИДу. На момент публикации новости ответ от министерства не пришел.
Напомним, ранее стало известно о приказе Госдепартамента США начать с 24 января эвакуацию семей американских дипломатов из Украины.
Отметим, по данным Bloomberg, эвакуация сотрудников посольства США в Украине не будет проводиться, как в Афганистане.