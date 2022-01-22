Вслед за США: Германия готовит план эвакуации семей дипломатов из Украины

Министерство иностранных дел Германии работает над планом эвакуации членов сотрудников посольства в Украине. Их должны вывезти из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

По данным издания, МИД Германии разрабатывает план эвакуации родственников сотрудников немецкого посольства в Киеве. По предварительной информации, их должны вывезти из страны в случае обострения ситуации.

РБК-Украина обратилась за комментарием к украинскому МИДу. На момент публикации новости ответ от министерства не пришел.