После "Омикрона" временно наступит затишье, - ВОЗ

Вероятно, что после" Омикрона " пандемия коронавируса пойдет временно на спад в Европе. Это произойдет благодаря общему иммунитету.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Franche 24 .

По словам директора ВОЗ в Европе Ханса Клюге, после "Омикрона" возможно затишье в течение нескольких недель, или же месяцев благодаря общему иммунитету, который выработался в результате вакцинации и перенесенного заболевания.

В то же время это не означает завершения пандемии, как заметил Клюге.

"Эндемичный означает, что мы можем предсказать, что произойдет, а этот вирус уже не раз удивлял", - отметил представитель ВОЗ.