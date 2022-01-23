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После "Омикрона" временно наступит затишье, - ВОЗ

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Воскресенье 23 января 2022 22:41
После "Омикрона" временно наступит затишье, - ВОЗ Фото: директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Вероятно, что после" Омикрона " пандемия коронавируса пойдет временно на спад в Европе. Это произойдет благодаря общему иммунитету.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Franche 24.

По словам директора ВОЗ в Европе Ханса Клюге, после "Омикрона" возможно затишье в течение нескольких недель, или же месяцев благодаря общему иммунитету, который выработался в результате вакцинации и перенесенного заболевания.

В то же время это не означает завершения пандемии, как заметил Клюге.

"Эндемичный означает, что мы можем предсказать, что произойдет, а этот вирус уже не раз удивлял", - отметил представитель ВОЗ.

Напомним, РБК-Украина объясняло, что такое эндемическая инфекция.

Также в ВОЗ рассказали, когда пандемия коронавируса сможет перейти к фазе эндемии.

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ВОЗ Пандемия коронавируса
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