В Германии опровергли планы по эвакуации семей дипломатов из Украины
Министерство иностранных дел Германии отреагировало на публикацию немецкой газеты Bild о планах Берлина эвакуировать родственников дипломатов из Украины. В министерстве заявили, что эта информация не соответствует действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое агентство FAZ.
Как заявили в немецком министерстве, по состоянию на сейчас "нет никаких мер по сокращению сотрудников посольства" в Киеве или членов их семей.
"Мы очень внимательно следим за ситуацией с безопасностью сотрудников наших дипломатических миссий в Украине, а также в тесном контакте с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне", - отметили в МИД Германии.
Напомним, сегодня американские СМИ сообщили, что Госдеп США поручил на следующей неделе начать процесс эвакуации родственников работников американского посольства в Украине.
После этого в немецкой газете Billd опубликовали статью о намерениях Германии эвакуировать родственников своих дипломатов из Украины.