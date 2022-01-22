В Германии опровергли планы по эвакуации семей дипломатов из Украины

Министерство иностранных дел Германии отреагировало на публикацию немецкой газеты Bild о планах Берлина эвакуировать родственников дипломатов из Украины . В министерстве заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое агентство FAZ .

Как заявили в немецком министерстве, по состоянию на сейчас "нет никаких мер по сокращению сотрудников посольства" в Киеве или членов их семей.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией с безопасностью сотрудников наших дипломатических миссий в Украине, а также в тесном контакте с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне", - отметили в МИД Германии.