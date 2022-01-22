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В Германии опровергли планы по эвакуации семей дипломатов из Украины

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Берлин, Суббота 22 января 2022 22:07
В Германии опровергли планы по эвакуации семей дипломатов из Украины Фото: Анналена Бербок, глава МИД Германии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Германии отреагировало на публикацию немецкой газеты Bild о планах Берлина эвакуировать родственников дипломатов из Украины. В министерстве заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое агентство FAZ.

Как заявили в немецком министерстве, по состоянию на сейчас "нет никаких мер по сокращению сотрудников посольства" в Киеве или членов их семей.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией с безопасностью сотрудников наших дипломатических миссий в Украине, а также в тесном контакте с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне", - отметили в МИД Германии.

Напомним, сегодня американские СМИ сообщили, что Госдеп США поручил на следующей неделе начать процесс эвакуации родственников работников американского посольства в Украине.

После этого в немецкой газете Billd опубликовали статью о намерениях Германии эвакуировать родственников своих дипломатов из Украины.

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