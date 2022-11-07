Визнання Іраном поставок дронів РФ та чергове засідання Ставки: новини за вихідні

Єврокомісія представить пакет фінансової допомоги Україні на 18 млрд євро

Європейська комісія представить пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік наступного тижня. Загальна сума допомоги становитиме 18 млрд євро.

Сьогодні президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поспілкувалася із президентом України Володимиром Зеленським. Основну увагу розмови було зосереджено на забезпеченні фінансової підтримки України на найближчі місяці.

Президент фон дер Ляєн повідомила президенту Зеленському, що цього тижня вона запропонує значний фінансовий пакет від ЄС у розмірі до 1,5 млрд євро на місяць на загальну суму до 18 млрд євро, що значною мірою сприятиме покриттю потреб України у фінансуванні на 2023 рік.

Зеленський провів засідання Ставки

Під час засідання Ставкиобговорювалися протидії ракетному терору, а також ситуація на енергетичному фронті.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача – досить тривале, три години. Дуже детально проаналізували ситуацію на передовій, у всіх напрямках, на енергетичному фронті, ситуацію на кордонах. Знаємо, до чого готується ворог. Відповідатимемо і далі звільнятимемо нашу землю", – зазначив Зеленський.

Також у ході засідання дуже докладно аналізувалося все, що стосується постачання сил оборони: це техніка, боєприпаси, зв'язок, зимові речі.

Запорізьку АЕС знову підключили до енергосистеми України

Фахівці відновили зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС після того, як його було припинено через обстріл росіян.

За даними МАГАТЕ, було відремонтовано обидві зовнішні лінії 750 кВ та 330 кВ, які необхідні для подачі електроенергії з української енергосистеми.

"Близько 22:00 (4 листопада - ред.) електропостачання 750 кВ на всіх шести блоках ЗАЕС було відновлено, а вісім працюючих аварійних дизель-генераторів було відключено та переведено в режим очікування", - розповів гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Іран вперше визнав постачання безпілотників Росії

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян вперше визнав допомогу Тегерана Росії безпілотниками. Проте нібито передача БПЛА проходила ще до початку повномасштабної війни в Україні.

"Ми передали обмежену кількість безпілотників Росії за кілька місяців до війни в Україні", - заявив міністр під час зустрічі із журналістами у Тегерані.

Окупанти залишили Херсон і частину області без світла

У Херсоні повідомили про знеструмлення у всіх районах. Електрика також відсутня біля області. Вказано, що відключення електропостачання було зафіксовано у Херсоні та у селищі Камишани. Крім того, повідомляють про відсутність електрики у Білозерці.

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський підтвердив інформацію про те, що в Херсоні та ще ряді населених пунктах області зникло світло.

"Пошкоджено високовольтну ЛЕП. Окупанти вже "звітували" про теракт. Однак не уточнили, що теракт був скоєний ними ж. Свідчення очевидців це підтверджують. Терор і цинізм окупантів триває і нікуди не зникав. зазначив Соболевський.

Шольц заявив, що ядерний удар по Україні буде "червоною лінією"

Застосування ядерної зброї Росією проти України є лінією, яку не можна переходити. Від такого кроку слід утриматися. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Канцлер закликав Росію чітко заявити, що вона цього робити не буде, тому що це межа, яку не можна переходити. У п'ятницю під час візиту до Китаю канцлер ФРН наголосив, що Німеччина та КНР вважають, що ядерні загрози неприйнятні. За словами Шольца, він і голова КНР Сі Цзіньпін єдині на думці, що ядерні загрози безвідповідальні та дуже небезпечні.

При цьому, відповідаючи на критику на свою адресу за поїздку до Пекіна, глава уряду ФРН зазначив, що переконати главу КНР Сі Цзіньпіна виступити проти застосування ядерної зброї під час війни в Україні було достатньою причиною для поїздки.

Мінлива хмарність, без істотних опадів: прогноз погоди на сьогодні

У понеділок, 7 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. Часом можливі невеликі дощі та туман.

Так, синоптики прогнозують уночі у північних та Вінницькій областях, вдень у Карпатському регіоні місцями невеликий дощ. На решті території України без опадів. Вночі та вранці на заході та сході місцями туман. Вітер південно-східний та південний, 5-10 м/с.

Вночі синоптики прогнозують 2...7° тепла, у східних та більшості центральних областей - від 1° тепла до 4° морозу. Вдень температура очікується на рівні 5-10 градусів тепла, у західній частині країни - +9...+14 градусів.