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Окупанти намагались наступати у Чугуєвському районі, - ОВА

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Харків, Неділя 06 листопада 2022 10:20
Окупанти намагались наступати у Чугуєвському районі, - ОВА Фото: окупанти намагались наступати у Чугуєвському районі (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти намагалися наступати в Чугуєвському районі Харківської області. Але відступили з втратами через потужну відсіч українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"На лінії зіткнення наші військові продовжують чинити ефективний спротив окупантам. Ворог намагався йти в наступ в районі населеного пункту Зибине Чугуївського району, але під вогнем наших захисників відступив з втратами", - розповів він.

Як повідомлялось, українські військові минулої доби відбили атаки окупантів біля населених пунктів у Харківській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

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