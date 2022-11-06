Окупанти намагались наступати у Чугуєвському районі, - ОВА
Фото: окупанти намагались наступати у Чугуєвському районі (ілюстрація/Getty Images)
Російські окупанти намагалися наступати в Чугуєвському районі Харківської області. Але відступили з втратами через потужну відсіч українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"На лінії зіткнення наші військові продовжують чинити ефективний спротив окупантам. Ворог намагався йти в наступ в районі населеного пункту Зибине Чугуївського району, але під вогнем наших захисників відступив з втратами", - розповів він.
Як повідомлялось, українські військові минулої доби відбили атаки окупантів біля населених пунктів у Харківській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.
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