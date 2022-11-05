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Запорізьку АЕС знову підключили до енергосистеми України

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Енергодар, Субота 05 листопада 2022 18:59
Запорізьку АЕС знову підключили до енергосистеми України Фото: Запорізьку АЕС знову підключили до енергосистеми України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Фахівці відновили зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС після того, як його було припинено через обстріл росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міжнародного агентства з атомної енергії.

За даними агентства, було відремонтовано обидві зовнішні лінії 750 кВ та 330 кВ, які необхідні для подачі електроенергії з української енергосистеми.

"Близько 22:00 (4 листопада - ред.) електропостачання 750 кВ на всіх шести блоках ЗАЕС було відновлено, а вісім працюючих аварійних дизель-генераторів було відключено та переведено в режим очікування", - розповів гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, у четвер, 3 листопада, в "Енергоатомі" розповіли, що Запорізька АЕС була повністю знеструмлена. Через обстріл окупантів було пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку з українською енергосистемою.

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