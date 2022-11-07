Признание Ираном поставок дронов РФ и очередное заседание Ставки: новости за выходные

Еврокомиссия представит пакет финансовой помощи Украине на 18 млрд евро

Европейская комиссия представит пакет финансовой помощи Украине на 2023 год на следующей неделе. Общая сумма помощи составит 18 млрд евро.

Сегодня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен пообщалась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Основное внимание разговора было сосредоточено на обеспечении финансовой поддержки Украины на ближайшие месяцы.

Президент фон дер Ляен сообщила президенту Зеленскому, что на этой неделе она предложит значительный финансовый пакет от ЕС в размере до 1,5 млрд евро в месяц на общую сумму до 18 млрд евро, что в значительной степени будет способствовать покрытию потребностей Украины в финансировании на 2023 год.

Зеленский провел заседание Ставки

В ходе заседания Ставки обсуждались противодействия ракетному террору, а также ситуация на энергетическом фронте.

"Провел сегодня очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего – довольно продолжительное, три часа. Очень детально проанализировали ситуацию на передовой, во всех направлениях, на энергетическом фронте, ситуацию на границах. Знаем, к чему готовится враг. Будем отвечать и дальше освобождать нашу землю", - отметил Зеленский.

Также в ходе заседания очень подробно анализировалось все, что касается поставок Силам обороны: это техника, боеприпасы, связь, зимние вещи.

Запорожскую АЭС снова подключили к энергосистеме Украины

Специалисты восстановили внешнее электроснабжение Запорожской АЭС после того, как оно было прекращено из-за обстрелов россиян.

По данным МАГАТЭ, были отремонтированы обе внешние линии 750 кВ и 330 кВ, которые необходимы для подачи электроэнергии из украинской энергосистемы.

"Около 22:00 (4 ноября - ред.) электроснабжение 750 кВ на всех шести блоках ЗАЭС было восстановлено, а восемь работающих аварийных дизель-генераторов были отключены и переведены в режим ожидания", - рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Иран впервые признал поставки беспилотников России

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян впервые признал помощь Тегерана России беспилотниками. Однако якобы передача БПЛА проходила еще до начала полномасштабной войны в Украине.

"Мы передали ограниченное количество беспилотников России за несколько месяцев до войны в Украине", - заявил министр во время встречи с журналистами в Тегеране.

Оккупанты оставили Херсон и часть области без света

В Херсоне сообщили об обесточивании во всех районах. Электричество также отсутствует на территории области. Указано, что отключение электроснабжения было зафиксировано в Херсоне и в поселке Камышаны. Кроме того, сообщают об отсутствии электричества в Белозерке.

Заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский подтвердил информацию о том, что в Херсоне и еще ряде населенных пунктах области пропал свет.

"Повреждена высоковольтная ЛЭП. Оккупанты уже "отчитались" о теракте. Однако не уточнили, что теракт был совершен ими же. Свидетельства очевидцев это подтверждают. Террор и цинизм кафиров продолжается и никуда не исчезал. Страх перед ВСУ толкает их на безумные вещи", - отметил Соболевский.

Шольц заявил, что ядерный удар по Украине будет "красной линией"

Применение ядерного оружия Россией против Украины является линией, которую нельзя переходить. От такого шага нужно воздержаться. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Канцлер призвал Россию четко заявить, что она этого делать не будет, потому что это предел, который нельзя переходить. В пятницу во время визита в Китай канцлер ФРГ подчеркнул, что Германия и КНР считают, что ядерные угрозы неприемлемы. По словам Шольца, он и глава КНР Си Цзиньпин едины во мнении, что ядерные угрозы безответственны и очень опасны.

При этом, отвечая на критику в свой адрес за поездку в Пекин, глава правительства ФРГ отметил, что убедить главу КНР Си Цзиньпина выступить против применения ядерного оружия во время войны в Украине было достаточной причиной для поездки.

Облачно с прояснениями, без существенных осадков: прогноз погоды на сегодня

В понедельник, 7 ноября, в Украине облачно с прояснениями. Временами возможны небольшие дожди и туман.

Так, синоптики прогнозируют ночью в северных и Винницкой областях, днем в Карпатском регионе местами небольшой дождь. На остальной территории Украины без осадков. Ночью и утром на западе и востоке местами туман. Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с.

Ночи синоптики прогнозируют 2...7° тепла, в восточных и большинстве центральных областей - от 1° тепла до 4° мороза. Днем температура ожидается на уровне 5-10 градусов тепла, в западной части страны и в Одесской области - +9...+14 градусов.