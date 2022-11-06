Окупований Херсон та частина області без світла: що про це відомо

В Херсоні повідомили про знеструмлення у всіх районах. Електрика також відсутня на окупованій території області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Мост".

"На окупованих територіях Херсонській області частково зникла електрика", - пишуть в ЗМІ.

Вказано, що відключення електропостачання зафіксували у Херсоні та в селищі Комишани.

Крім того, повідомляють про відсутність електрики у Білозерці.

Тим часом окупанти також повідомили про відсутність світла в Херсоні. Зокрема, про це написало російське пропагандистське видання "РІА Новини"

"У всіх районах Херсона немає світла, причини уточнюються", - пише росЗМІ.

Зазначимо, що в соцмережах користувачі також пишуть про відсутність електрики в Херсоні.

"Пишуть, що по всьому місту зникло світло", - такі і подібні повідомлення ширяться мережею.

Разом з тим місцеві Telegram-канали повідомляють про те, що в більшості районів міста зник мобільний зв'язок.

Зазначимо, що офіційних коментарів щодо блекауту в місті та області поки немає.