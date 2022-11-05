ua ru
Сб, 05 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Іран вперше визнав поставки безпілотників Росії, однак є нюанс

Новость на русском →
Субота 05 листопада 2022 11:58
Іран вперше визнав поставки безпілотників Росії, однак є нюанс Фото: Хосейн Амір Абдоллахіян, голова МЗС Ірану (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян вперше визнав допомогу Тегерану Росії безпілотниками. Однак, нібито, передача БПЛА відбувалась ще до початку повномасштабної війни в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на U.S. News & World Report.

"Ми передали обмежену кількість безпілотників Росії за кілька місяців до війни в Україні", - заявив міністр під час зустрічі з журналістами в Тегерані.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова МЗС України Дмитро Кулеба попередив Іран про наслідки, які торкнуться Тегеран у разі ухвалення рішення щодо допомоги Росії. Він заявив, що Україна буде безжальною у своїх діях у відповідь.

Тим часом у ЗМІ з'явилася інформація про те, що, на думку американської розвідки, Тегеран шукає допомоги у Москви для підтримки своєї ядерної програми.

В ЦНС розповіли, як Іран експортує свої дрони до Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Тяжкі бої на Донбасі та спроби росіян просунутися в районі Бахмуту: карти боїв
Тяжкі бої на Донбасі та спроби росіян просунутися в районі Бахмуту: карти боїв
DAILY
Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України