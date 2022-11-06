Хмарно, місцями дощ та туман: прогноз погоди на завтра

У понеділок, 7 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі дощі та туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Так, синоптики прогнозують вночі у північних та Вінницькій областях, вдень в Карпатському регіоні місцями невеликий дощ. На решті території України без опадів.

Вночі та вранці на заході та сході місцями туман.

Вітер південно-східний та південний, 5-10 м/с.

Ночі синоптики прогнозують 2-7° тепла, у східних та більшості центральних областей - від 1° тепла до 4° морозу. Вдень температура очікується на рівні 5-10° тепла, у західній частині країни та в Одеській області - 9-14°.