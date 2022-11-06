ua ru
Нд, 06 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хмарно, місцями дощ та туман: прогноз погоди на завтра

Новость на русском →
Неділя 06 листопада 2022 13:07
Хмарно, місцями дощ та туман: прогноз погоди на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У понеділок, 7 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі дощі та туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, синоптики прогнозують вночі у північних та Вінницькій областях, вдень в Карпатському регіоні місцями невеликий дощ. На решті території України без опадів.

Вночі та вранці на заході та сході місцями туман.

Вітер південно-східний та південний, 5-10 м/с.

Ночі синоптики прогнозують 2-7° тепла, у східних та більшості центральних областей - від 1° тепла до 4° морозу. Вдень температура очікується на рівні 5-10° тепла, у західній частині країни та в Одеській області - 9-14°.

Нагадаємо, що сьогодні деякі регіони України накриють дощі. Температура повітря вдень очікується 14 градусів.

Окрім того, зовсім скоро погода в Україні піднесе неприємний сюрприз. Теплий період почне різко змінюватися холодною погодою з дощами, а потім прийдуть морози та перший мокрий сніг.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода
NEWS
Де набрати і скільки зберігати: як підготуватися до перебоїв з водою
Де набрати і скільки зберігати: як підготуватися до перебоїв з водою
DAILY
Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України