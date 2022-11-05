Україна запускає збір на флот морських дронів, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Наступного тижня запустимо ще один фандрейзинговий напрямок - акумулюватимемо кошти для флоту морських дронів. Думаю, що абсолютно кожен розуміє, що це і для чого це, і впевнений, що мільйони людей підтримають і такий напрямок у нашій обороні. Як це працює - усі вже бачили", - зазначив президент України.

За словами Зеленського, підводні дрони будуть застосовуватись лише для захисту морської акваторії України. Збір здійснюватиметься через благодійну платформу United24.