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Російські окупанти вночі нанесли удар по Запоріжжю: одна людина загинула

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Запоріжжя, Неділя 06 листопада 2022 08:15
Російські окупанти вночі нанесли удар по Запоріжжю: одна людина загинула Фото: російські окупанти обстріляли Запоріжжя 6 листопада (facebook.com/anatoliikurtiev)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі на неділю, 6 листопада, російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.

"Цієї ночі рашисти знову принесли до нашого міста біду. Ворожі обстріли зруйнували будівлю цивільної інфраструктури і, за попередніми даними, на превеликий жаль, забрали життя однієї людини. Щирі співчуття рідним та близьким", - написав він.

За його словами, від вибухової хвилі у прилеглих будинках повилітали шибки та пошкоджено дахи.

Як розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух, наразі триває розбір завалів зруйнованої двоповерхової будівлі комерційного підприємства.

"Масштабну пожежу ліквідовували наші вогнеборці. За попередніми даними, на жаль, одна людина загинула. Триває розбір завалів", - розповів він.

За його словами, ще одна ракета впала на земельній ділянці у приватному секторі.

Як повідомлялось, російські окупанти вночі 6 листопада завдали ракетного удару по Запоріжжю, потрапили у житловий квартал.

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Запоріжжя Обстріл
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