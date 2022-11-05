Українські військові у Луганської області звільняють по 500 метрів щодня, - Гайдай

Українські військові щодня звільняють по 500 метрів території у Луганської області. Незабаром від Генштабу ЗСУ можна чекати на добрі новини.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Він наголосив, що жоден населений пункт не дається нашим захисникам просто. Адже ворог встиг підготуватися. Однак невдовзі ми почуємо від Генерального штабу хороші новини.

"Окупанти встигли закопатись. Їм постійно підвозять мобілізованих. Так, це не військові. Вони погано підготовлені. Але якщо в їхніх руках зброя, вона стріляє та вбиває. Втрати є. Тому не треба забувати, якою ціною звільняють території. Новини хороші є. Може. , не так швидко, як нам хотілося б, але по 500 метрів наші війська просуваються щодня", – заявив Гайдай.