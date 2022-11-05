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Шольц заявив, що ядерний удар по Україні буде "червоною лінією"

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Субота 05 листопада 2022 20:23
Шольц заявив, що ядерний удар по Україні буде "червоною лінією" Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Застосування ядерної зброї Росією проти України є лінією, яку не можна переходити. Від такого кроку треба утриматись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца, яку приводить телеслужба Tagesschau.

"Неприпустимо, неприпустимо застосовувати ядерну зброю у цьому конфлікті", - сказав Шольц

Канцлер закликав Росію чітко заявити, що вона цього робити не буде, бо це межа, яку не можна переходити. У п'ятницю під час візиту до Китаю канцлер ФРН наголосив, що Німеччина та КНР вважають, що ядерні загрози неприйнятні. За словами Шольца, він і голова КНР Сі Цзіньпін єдині на думці, що ядерні загрози безвідповідальні та дуже небезпечні.

При цьому, відповідаючи на критику на свою адресу за поїздку до Пекіна, глава уряду ФРН зазначив, що переконати голову КНР Сі Цзіньпіна виступити проти застосування ядерної зброї під час війни в Україні було достатньою причиною для поїздки.

Раніше у РФ обговорювали ядерний удар по Німеччині перед нападом на Україну.

У разі застосування Росією ядерної зброї компонентів у війні проти України Кремль отримає серйозну міжнародну відповідь.

Країни Заходу використовують усі засоби, зокрема дипломатичні, щоб запобігти ядерній ескалації з боку Росії.

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