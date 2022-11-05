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Обговорили протидію ракетному терору: Зеленський провів засідання Ставки

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Київ, Субота 05 листопада 2022 19:21
Обговорили протидію ракетному терору: Зеленський провів засідання Ставки Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Під час засідання Ставки обговорювалися протидії ракетному терору, а також ситуація на енергетичному фронті.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача – доволі тривале, три години. Дуже детально проаналізували ситуацію на передовій, на всіх напрямках, на енергетичному фронті, ситуацію на кордонах. Знаємо, до чого готується ворог. Будемо відповідати й далі звільняти нашу землю", – зазначив Зеленський.

Також у ході засідання дуже докладно аналізувалося все, що стосується постачання сил оборони: це техніка, боєприпаси, зв'язок, зимові речі.

"Окремо розглянули протидію ракетному та дроновому терору – вже є доволі значні результати у цьому, процент збиття став більшим, але ще є над чим працювати", - зазначив глава держави.

За словами президента України, необхідно забезпечити повний захист українського неба. Держава робитиме для цього й надалі все можливе.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача у середу, 2 листопада. Зокрема, під час його обговорювалося відновлення об'єктів енергетики після атаки РФ.

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