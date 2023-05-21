Росія втратила у Бахмуті понад 100 тисяч військових, - Байден

Росія втратила у боях за Бахмут вже понад 100 тисяч своїх військових. Саме місто повністю зруйноване внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Джо Байдена під час пресконференції після саміту G7 у Японії.

"Про Бахмут говорять - втратили його чи ні. Правда в тому, що Росія зазнала втрат понад 100 тисяч осіб у Бахмуті. Це тяжко буде замінити. Не важливо, окупований він чи ні - там все одно не залишилось багато будівель. Це суттєво зруйноване місто. Але їм вдалося скувати дуже багато російських військ, включно з групою Вагнера", - заявив він.

Байден зробив відповідну заяву у контексті майбутнього контрнаступу ЗСУ та ймовірної передачі Україні винищувачів F-16. За словами президент США, літаки F-16 не допомогли б українській армії в Бахмуті.

Втрати Росії

Генштаб ЗСУ заявляє, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 203 тисячі своїх військових та тисячі одиниць техніки.

Як повідомили аналітики рейтингу Global Firepower, Росія втратила на війні проти України військо, як у 16 армій країн НАТО.

Також, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, на Бахмутському напрямку РФ втратила вже близько 70 тисяч вбитими і пораненими. Він уточнив, що окупанти втрачають у районі Бахмута по батальйону в день.

Ситуація у Бахмуті

Українське політичне та військове командування спростовує заяви росіян про захоплення Бахмута. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ продовжують знаходитися у місті.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, ЗСУ взяти місто у напівоточення, а окупанти втратили частину панівних висот на околицях Бахмута. Вона запевнила, що ЗСУ тримають оборону у районі "Літак".

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