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ЗСУ вдарили по штабу окупантів у Бердянську, - СтратКом

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Бердянськ, Неділя 21 травня 2023 12:08
ЗСУ вдарили по штабу окупантів у Бердянську, - СтратКом Фото: ЗСУ вдарили по штабу окупантів у Бердянську (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові уразили штаб російської армії в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Росіяни стверджують, що ЗСУ застосували далекобійні ракети Storm Shadow.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Вчора ввечері в окупованому Бердянську чули вибухи, а після цього у місті спалахнула пожежа.

"В результаті нічного удару Сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів у місті Бердянськ. Втрати противника уточнюються", - кажуть у СтратКомі.

Фото: ЗСУ вдарили по штабу окупантів у Бердянську (t.me/AFUStratCom)

При цьому окупанти заявляють, що ЗСУ нібито випустили сім ракет, серед яких чотири британські далекобійні Storm Shadow. Пропаганди пишуть, що "шість ракет перехопила ППО".

Ситуація у Бердянську

Місто Бердянськ розташоване на побережжі Азовського моря і від початку повномасштабного вторгнення Росії знаходиться під контролем окупантів.

ЗСУ вдарили по штабу окупантів у Бердянську, - СтратКом

скриншот deepstatemap.live

Росіяни використовують порт Бердянська для військових цілей. Так, у березні минулого року ЗСУ вдарили по базі ворога у морському порту тимчасово окупованого Бердянська.

Внаслідок операції великі російські десантні кораблі "Орськ", "Цезарь Кунніков", "Новочеркаськ" отримали пошкодження, а "Саратов" було знищено.

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