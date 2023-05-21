ЗСУ взяли Бахмут в напівоточення, зберігають контроль над частиною міста, - Маляр

Українські військові взяли Бахмут у напівоточення. Також продовжують зберігати контроль над частиною міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-кана л заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

Під Бахмутом

Як розповіла Маляр, ворог не зміг оточити Бахмут й втратив частину "панівних висот" довкола міста.

Тим часом наші воїни й далі просуваються у передмісті по флангах, що ускладнює ворогу перебування в Бахмуті.

"Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому, ворогу, у тій частині міста яку він контролює, доводиться оборонятись", - пише Маляр.

В Бахмуті

За словами Маляр, ЗСУ продовжують зберігати контроль над промисловими та інфраструктурними об‘єктами та приватним сектором Бахмута у районі "Літак".

Фото: ситуація довкола Бахмуту станом на 20.05 00:32 (deepstatemap.live)

Новина доповнюється...