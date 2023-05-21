ЗСУ взяли Бахмут в напівоточення, зберігають контроль над частиною міста, - Маляр
Українські військові взяли Бахмут у напівоточення. Також продовжують зберігати контроль над частиною міста.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони України Ганни Маляр.
Під Бахмутом
Як розповіла Маляр, ворог не зміг оточити Бахмут й втратив частину "панівних висот" довкола міста.
Тим часом наші воїни й далі просуваються у передмісті по флангах, що ускладнює ворогу перебування в Бахмуті.
"Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому, ворогу, у тій частині міста яку він контролює, доводиться оборонятись", - пише Маляр.
В Бахмуті
За словами Маляр, ЗСУ продовжують зберігати контроль над промисловими та інфраструктурними об‘єктами та приватним сектором Бахмута у районі "Літак".
Фото: ситуація довкола Бахмуту станом на 20.05 00:32 (deepstatemap.live)
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