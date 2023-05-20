ua ru
Сб, 20 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нічна атака на Київ: всі ворожі дрони було знищено

Новость на русском →
Субота 20 травня 2023 05:16
Нічна атака на Київ: всі ворожі дрони було знищено Фото: стали відомі наслідки атаки на Київ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Всі ворожі БПЛА типу "Shahed", якими росіяни намагались атакувати Київ вночі 20 травня, було знищено силами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

В КМВА зазначили, що це вже 11 атака на столицю з початку травня.

"Ворог усіма силами намагається нанести ураження по ключових обʼєктах в Києві і одночасно виснажити ресурси нашої ППО. Крім того, у такий спосіб рашисти прагнуть тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення. У травні кияни не чули сирени повітряної тривоги лише 4 дні", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Він відмітив, що всі російські дрони, які летіли на Київ, було знищено силами ППО.

Наслідки падіння уламків

  • В Дніпровському р-ні сталося загоряння житлового будинку, пожежа ліквідована. Без жертв;
  • в Дарницькому р-ні пошкодження будівлі СТО, припаркованих авто;
  • в Печерському р-ні є пошкодження вікон житлового будинку;
  • в Соломʼянському р-ні - дорожнє покриття і автотранспорт.

Інформації щодо потерпілих не надходило, зазначили в КМВА.

Нагадаємо, що вночі, 20 травня, в Україні було оголошено повітряну тривогу. В столиці працювало ППО, а внаслідок падіння уламків сталася пожежа на даху багатоповерхівки.

Крім цього, вибухи лунали в Краматорську Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ вибухи Війна Росії проти України
NEWS
Саміт без друзів та з союзником Путіна. Що таке Ліга арабських держав і навіщо вона Зеленському
Саміт без друзів та з союзником Путіна. Що таке Ліга арабських держав і навіщо вона Зеленському
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів