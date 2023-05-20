Нічна атака на Київ: всі ворожі дрони було знищено

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

В КМВА зазначили, що це вже 11 атака на столицю з початку травня.

"Ворог усіма силами намагається нанести ураження по ключових обʼєктах в Києві і одночасно виснажити ресурси нашої ППО. Крім того, у такий спосіб рашисти прагнуть тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення. У травні кияни не чули сирени повітряної тривоги лише 4 дні", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Він відмітив, що всі російські дрони, які летіли на Київ, було знищено силами ППО.

Наслідки падіння уламків

В Дніпровському р-ні сталося загоряння житлового будинку, пожежа ліквідована. Без жертв;

в Дарницькому р-ні пошкодження будівлі СТО, припаркованих авто;

в Печерському р-ні є пошкодження вікон житлового будинку;

в Соломʼянському р-ні - дорожнє покриття і автотранспорт.

Інформації щодо потерпілих не надходило, зазначили в КМВА.