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У Білгородській області РФ вночі було "гучно": лунали вибухи, виникла сильна пожежа

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Неділя 21 травня 2023 03:57
У Білгородській області РФ вночі було "гучно": лунали вибухи, виникла сильна пожежа Фото: вибухи у Білгородській області РФ пролунали 21 травня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні вночі, 21 травня, у Білгородській області РФ лунали вибухи, після яких виникла сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Shot.

Повідомляється, що спалах розпочався неподалік міста Шебекіно Білгородської області. Спочатку місцеві жителі повідомляли, що на околиці міста видно сильну пожежу та заграву.

Незабаром стало відомо, що після вибухів спалахнув полігон із твердими побутовими відходами. На місці працювали рятувальники, про постраждалих не повідомляли.

Ситуація у Білгородській області РФ

Війська РФ часто використовують територію Білгородської області, щоб завдавати ударів по Харкову та населеним пунктам Харківської області.

Раніше, внаслідок обстрілу Білгородської області, було пошкоджено будинки та лінії електропередач.

Також нещодавно під час обстрілу регіону один із снарядів упав між двома багатоквартирними житловими будинками. В результаті було пошкоджено вікна, балкони, фасади обох будинків та понівечено 6 автомобілів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що наші військові не зацікавлені в ударах на території Росії.

"Що стосується атак російської території, то ми не атакуємо російську територію, ми звільняємо нашу законну землю. Ми в цьому не зацікавлені, ми не маємо зайвих часів, сил і зброї", - сказав він.

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