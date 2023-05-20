Атака дронів на Київ: від падіння уламків виникла пожежа на даху багатоповерхівки

У Києві вночі, 20 травня, під час ворожої атаки дронів уламок впав на дах дев'ятиповерхової будівлі, і сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка , а також начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка .

Займання внаслідок падіння уламків сталося у Дніпровському районі столиці.

На місце події спрямовуються всі служби.

"Пожежа на даху 9-ти поверхового будинку в одному з ЖК у Дніпровському районі. Всі служби працюють на місці. Інформації про постраждалих наразі не надходило", - розповів Кличко.

Інформацію про пожежу на даху будинку підтвердили в КМВА.

"Усі потрібні служби працюють на місці. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги!", - пише він.

Оновлено о 02:01

Стало відомо, що на місці події відбувається локалізація пожежі площею приблизно 80 квадратних метрів на даху багатоповерхової будівлі, розповів начальник КМВА.

Він додав, що інформація щодо потерпілих досі не надходила.

Оновлено о 02:18

Згідно з оновленою попередньою інформацією, у Києві також зафіксовано падіння уламків на кількох вулицях в Дарницькому та Солом'янському районах столиці, повідомив Попко.

"Інформація по постраждалим і пошкодженням уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги!", закликав начальник КМВА.