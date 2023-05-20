Єрмак: вже зараз формується міжнародна коаліція для надання винищувачів Україні
Міжнародна "коаліція винищувачів" для України нині вже почала формуватися, і низка країн оголосила про готовність навчати наших пілотів, а також постачати вітчизняним Повітряним Силам західні бойові літаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
"Вже зараз формується міжнародна коаліція для надання винищувачів Україні. Об'єднаними зусиллями українських пілотів готуватимуть, ПС ЗСУ забезпечуватимуть літаками", - зазначив чиновник.
Керівник ОП у цьому контексті подякував державам, які допомагають Україні захищати наше небо та міста від російських атак.
Так, Єрмак висловив вдячність президенту США Джо Байдену "за рішучість та лідерство, які знову продемонстровані в ході нашої війни за незалежність".
"Рішення підтримати міжнародну коаліцію винищувачів вкрай важливе для порятунку тисяч життів цивільних і перемоги над безжальним агресором", - наголошує він.
Також Єрмак подякував раднику американського президента з нацбезпеки Джейку Саллівану, та зазначив, що "це була чудова командна робота".
"Раніше цього тижня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, а також прем‘єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пообіцяли створити міжнародну коаліцію винищувачів для України. Вже зараз вона формується. Також дякую за ваше лідерство. Щоб заснувати та розпочати, потрібно бути достатньо крутими", - пише керівник ОП.
Він додав, що українська сторона "досягне свого", й "у нашому небі не буде росіян, не буде їх і на нашій землі".
Нагадаємо, 19 травня президент США Джо Байден заявив, що його країна підтримує навчання пілотів України на F-16. Ця подія ознаменувала початок коаліції винищувачів для України, відреагував пізніше керівник ОП Андрій Єрмак.
Перед цим у ЗМІ з'явилася інформація, що США та союзники планують надати Україні винищувачі F-16. При цьому терміни постачання поки що залишаються невідомими. Літаки не братимуть участі у можливому контрнаступі ЗСУ.
Додамо, що днями президент Володимир Зеленський розповів, що окрім Британії та Нідерландів Франція також підтримала коаліцію винищувачів для України.
Загалом радник міністра оборони України Юрій Сак повідомив, що Україна сподівається отримати від партнерів близько 40-50 сучасних винищувачів F-16. Це дозволило б сформувати три-чотири ескадрильї для захисту українського неба.
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